Corpo carbonizado encontrado em Contagem ainda não foi identificado

Esperança da Polícia Civil é identificar vítima a partir de uma tatuagem do "Coringa" (foto: PCMG)

Ainda não foi identificado o corpo de um homem de aproximadamente 24 anos, encontrado parcialmente carbonizado e com um corte no pescoço, no final da tarde de sábado (16/4).

O corpo está no IML (Instituto Médico Legal) de BH. Ele foi achado em um matagal na Avenida das Torres, sem número, no Bairro Tupã, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um homem, identificado apenas pelo primeiro nome, Sebastião, foi quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. Ele contou que procurava o cão dele, quando entrou no mato e sentiu o cheiro de algo algo podre. Caminhou, então, na direção do mau cheiro e avistou o corpo.

As principais pistas da polícia são uma tatuagem, que a vítima tinha no braço direito, com a figura do Coringa, personagem de ficção do Batman, e um aparelho ortodôntico.

Nos primeiros levantamentos sobre desaparecidos nos registros da Polícia Civil, não foram encontradas pessoas com aquelas características na região. A ocorrência foi feita na Delegacia de Plantão de Contagem e o caso será encaminhado para a Homicídios da cidade.