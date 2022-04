Seis horas depois de assassinato em Contagem, PM prende quatro suspeitos

O Bairro Bandeirantes é alvo de disputas pelo controle do tráfico de drogas (foto: Contagem.MG.com.br)

Seis horas depois de ser acionada por causa de um homicídio, ocorrido no Beco Paes Leme, Bairro Bandeirantes, em Contagem, que teve como vítima Alexandre Bittencourt de Souza, de 26 anos, a Polícia Militar, graças ao serviço de seu setor de Inteligência, conseguiu pegar os quatro suspeitos.



Um deles, um traficante conhecido por "Dorá", foragido da justiça, condenado por tráfico de drogas e homicídio. Eles foram presos em uma casa, em Ibirité.

Era por volta de meio-dia e Alexandre trafegava pelo Beco Paes Leme, quando se viu cercado por quatro homens, que começaram a disparar. Ele caiu no chão, crivado de balas. Os quatro suspeitos fugiram.



Na chegada da PM, testemunhas contaram o que havia acontecido e uma delas falou sobre um dos suspeitos, justamente "Dorá", que é um traficante que atua na região. Ele estaria disputando o controle do tráfico no Bandeirantes. Todos os indícios são de que o crime esteja ligado ao tráfico, pois a vítima também era traficante e tinha sido presa diversas vezes.



As informações obtidas pelos policiais, comandados pelo tenente Cássio, do 39º BPM, foram repassadas ao serviço de Inteligência da PM, que levantou que o traficante tinha sido visto em Ibirité.



Rapidamente, os policiais foram para Ibirité, indo ao endereço repassado pela Inteligência. Lá, flagraram quatro homens e apreenderam duas armas, celulares e encontraram também, pequena quantidade de drogas, o que segundo o tenente, seria indício de tráfico e uso.



O serviço de cães farejadores da PM, a Rocca, foi acionado e quatro animais percorrem a casa, dando buscas, farejando drogas.



"Os quatro suspeitos foram presos e estamos com eles na sede do 39º BPM. Serão encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim, juntamente com as armas. As buscas na casa continuarão, pois podem haver mais armas, além das drogas", diz o tenente Cássio.