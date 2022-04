Polícia Federal registra outro flagrante de exploração ilegal de minério

Carreta carregada com minério de ferro extraído ilegalmente no momento em que foi apreendida pela Polícia Federal (foto: PF)

A Polícia Federal desencadeou mais uma operação contra a extração ilegal de minério de ferro. A Operação Água Limpa V foi colocada em campo, numa área pertencente a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde-noite de Quinta-feira da Paixão.





Nos últimos 30 dias, foram três operações realizadas nesse sentido, o de combater esse tipo de crime. Primeiro, foi em Mariana, depois, em Itabirito. E em Nova Lima, foram apreendidos um caminhão caçamba que estava carregado de minério de ferro, uma máquina retroescavadeira e 5 aparelhos celulares.





As investigações ainda não foram concluídas, estão apenas no início, mas os policiais federais preveem a continuidade com a punição dos envolvidos, inclusive de empresas que receptam o minério de ferro extraído ilegalmente.





Os suspeitos poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem permissão, cujas penas somadas podem chegar a seis anos de detenção.