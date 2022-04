Região Sul de Minas Gerais tem alerta de frio intenso

Monte Verde, na Serra da Mantiqueira (foto: Sidnei Macedo) Tem alerta de queda brusca de temperaturas para o Sul de Minas neste feriado prolongado de Páscoa, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que municípios da Serra da Mantiqueira registrem 6ºC de temperatura mínima até domingo (17/4). Nas demais cidades da região, a mínima pode fica abaixo de 10ºC.

O motivo é a passagem de uma massa de ar frio e de uma frente fria na região e depois por Minas Gerais, cita a meteorologista Anete Fernandes. "Uma frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste, o que organiza áreas de instabilidade em todas as regiões mineiras."

Frente fria baixa temperatura máxima a partir de quinta-feira

Com a frente fria, há previsão de declínio de temperatura a partir de sexta-feira (15/4), com máxima de 26ºC para Maria da Fé e Monte Verde. A maior queda será na temperatura mínima, para 10ºC.

Maior queda será no fim de semana

Ainda de acordo com a meteorologista, moradores e turistas podem preparar os casacos e cobertores para sábado e domingo, quando a mínima pode chegar a 6ºC na região. É quando a frente fria, que trouxe nebulosidade, dá lugar a uma massa de ar polar, "provocando declínio acentuado de temperaturas no Sul de Minas". Essa baixa vai ser refletida nos demais municípios. As temperaturas mínimas devem ser registradas em Maria da Fé e no distrito turístico de Monte Verde.

Anete afirma que a temperatura máxima nesse período permanece em 26ºC. "Entre quinta e sexta-feira o Sul de Minas terá redução do calor na temperatura máxima e de sexta-feira para sábado é frio mesmo, com grande redução da mínima e temperatura bem baixa no início da manhã".

(Nayara Andery/ Especial para o EM.)