Centenas de fiéis aplaudem 'A Paixão de Cristo' ao vivo em Passos

A performance de Cristo no palco levou muita gente que estava na plateia às lágrimas (foto: Carla Correa) Centenas de pessoas compareceram à estreia da encenação da “A Paixão de Cristo”, no adro da Igreja Matriz de Passos. Os fiéis prestigiaram a performance dos artistas encernando a história mais antiga da humanidade, na noite dessa quarta-feira (13/04).





Nos dois últimos anos não houve encenação por causa da pandemia. “O espetáculo “A Paixão de Cristo” é importante para preservação da memória cultural e da fé de nosso povo, se tornou tradicional e é um dos eventos religiosos mais apreciados por Passos e região. Um dos ápices do espetáculo foi quando Maria pegou Jesus morto no colo repetindo fielmente as esculturas a porta da Matriz, que foram iluminadas por canhões de luz.





Cerca de 700 pessoas acompanharam o espetáculo, cena a cena, se emocionaram, rezaram, algumas choraram de emoção. Pessoas como Thales de Carmo, monitor de artes, trabalha com saúde mental e também é ator. “É um espetáculo foi de suma importância pelos 50 anos, que já é tradição na cidade, e seria uma pena deixar um ano sem fazer a encenação. Dentro do tempo foi muito bem feito, o telão, os meninos estavam muito bem e vale a pena assistir”, disse.





Na direção do espetáculo passense está Maurílio Romão, Felipe Terra (produção), Jesus (Chiquinho Negrão), Maria (Aline Alux) e mais 56 atores que compõem o espetáculo, que teve custo de R$64,5 mil.





“A Paixão de Cristo” será encenada nesta quinta (14/04) e amanhã, Sexta da Paixão (15/04) para quem não pôde ir ao espetáculo de estreia. A Prefeitura de Passos, organizadora do evento espera que 1,5 ml pessoas compareçam nos três dias da encenação.