Maquinista de locomotiva morre em acidente ferroviário em Formiga

Locomotiva tombada em Formiga, Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (13/4), mobiliza Corpo de Bombeiros (foto: Divulgação/CBMMG) Um acidente ferroviário com duas locomotivas causou a morte de um dos maquinistas nesta quarta-feira (13/4) na Zona Rural de Formiga, no Centro-Oeste de Minas.





Locomotiva pegou fogo, mas logo foi apagado pelos bombeiros (foto: Divulgação/CBMMG) A ocorrência especifica que houve o tombamento de duas locomotivas, com cimento e calcário. Os bombeiros informaram que, com o descarrilamento, uma das locomotivas pegou fogo, que logo foi apagado.





O Batalhão de Operações Aéreas está no local, juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico no local atestou a morte de um dos maquinistas, cujo nome ainda não foi informado.