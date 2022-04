Incêndio destrói supermercado e interdita casas em Uberlândia

Imóvel queimado foi condenado pela Defesa Civil (foto: Divulgação/CBMG) Um supermercado na zona leste de Uberlândia foi completamente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (13/4). Seis casas no entorno do comércio foram afetadas pelo fogo e estão interditadas até que haja uma segunda avaliação da Defesa Civil. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi dificultado pela presença de botijões de gás no imóvel incendiado.



O teto do imóvel desabou e foi preciso isolar a área por causa do risco de explosão. Dentro do supermercado havia cerca de 20 botijões de gás. Os estrondos ouvidos pela vizinhança vieram de fogos de artifício também armazenados no comércio e que foram detonados pelo incêndio.



A contenção do fogo demorou cerca de 4 horas e terminou no início da manhã, mas os bombeiros seguiram trabalhando para o resfriamento de parte da estrutura que se manteve de pé. Foram gastos mais de 20 mil litros de água.



O prédio do mercado foi condenado e seis imóveis residenciais tiveram que ser esvaziados pelo risco de queda e, anteriormente, pela fumaça e ameaça do fogo se alastrar.



Ninguém ficou ferido, mas ainda não se sabe se a documentação do supermercado estava em dia e se havia autorização para comércio de fogos no local.



A provável causa, neste momento, é que o fogo tenha começado por causa de um curto circuito iniciado em painéis fotovoltaicos.