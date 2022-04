Semana começa com calorão e pancadas de chuva em todo o estado de MG

Previsão é de pancadas de chuva em boa parte do estado nesta segunda (foto: Alexandre Guzanshe/D.A Press/E.M ) A semana começa com calorão em todas as regiões de Minas Gerais. Previsão é que temperaturas fiquem acima dos 30ºC nesta segunda-feira (11/4) em boa parte do estado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









“A combinação do calor e da alta umidade favorece ao aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva, sobretudo, no período da tarde e noite em parte do estado de Minas Gerais”, explicam os meteorologistas do Inmet.





Calor





No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste do estado, as temperaturas chegam a 35ºC nesta segunda. A previsão é de pancadas isoladas de chuva nestas regiões. Em Uberlândia há possibilidade de trovoadas e a máxima é de 31ºC.





O Vale do Jequitinhonha pode registrar uma máxima de 36ºC. Em Diamantina, a população deve ficar atenta a possibilidade de chuva forte e trovoadas.





Na parte Oeste, Central Mineira e Rio Doce e Mucuri, os termômetros devem marcar uma máxima de 33ºC. Em Governador Valadares a mínima é de 22ºC.





Na Zona da Mata, Sul, Sudeste e Campo das Vertentes, a máxima será de 32ºC, também com possibilidade de chuva ao longo do dia. Em Juiz de Fora, a temperatura pode variar entre 17ºC e 26ºC. Em Varginha, a máxima é de 30ºC.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais