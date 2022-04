Queda de energia deixa 40 mil moradores sem água em Brumadinho

Sistema de produção de água em Brumadinho teve queda de energia (foto: Divulgação/Copasa)



Uma queda de energia neste sábado (9/4) provocou interrupção no fornecimento de água para os moradores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a falha se deve a uma peça quebrada num poste próximo à estação da Copasa, no Bairro Conceição de Itaguá.

Pelo menos 40 mil habitantes foram prejudicados. A Copasa confirmou que o interrompimento do sistema produtor de água ocorreu em função da falta de luz.





As equipes da Cemig estiveram no local para fazer o reparo, mas a previsão do restabelecimento da energia será até às 22h desde sábado. A companhia indicou que 36 clientes estão sem luz.





Segundo a Copasa, o fornecimento de água será normalizado na madrugada deste domingo (10/4), logo que a luz for restabelecida.