Padres participam de celebração penitencial do clero na Serra da Piedade

A tradicional celebração penitencial do clero, com a presença de mais de 300 sacerdotes, ocorreu na manhã desta sexta-feira (8/4) na Serra da Piedade, em Caeté , na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os religiosos trabalham nas paróquias dos 28 municípios que integram a Arquidiocese de Belo Horizonte e se reuniram no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais. O último encontro foi em 2019, com interrupção devido à pandemia.

Ver galeria . 7 Fotos Padres de 28 municípios da Região Metropolitana de BH estão reunidos na Serra da Piedade (foto: Arquidiocese de Belo Horizonte )

Retiro espiritual

"O retorno deste encontro aqui na Serra da Piedade, após três anos, representa fortalecimento espiritual" dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte



Durante o encontro que começou às 10h30, e teve missa na sequência presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo na Basílica Estadual das Romarias – a maior igreja do santuário –, os padres se dividem em duplas para o exercício da confissão, sacramento da Igreja Católica. Um gesto essencial à conversão, expressão de arrependimento e de humildade, reconhecendo os limites humanos."O retorno deste encontro aqui na Serra da Piedade, após três anos, representa fortalecimento espiritual. A Igreja faz o serviço espiritual e humano, e os sacerdotes precisam deste momento para trabalhar nas comunidades de fé, juntamente com outros servidores, ministros e evangelizadores, e anunciar os reino de Deus", disse dom Walmor. "Então, temos aqui os que cuidam se cuidando, e os que perdoam procurando o perdão."O arcebispo explicou que os católicos vivem agora a Semana das Dores, com a preparação "no modo mais profundo" para a vivência da semana maior (semana santa), com a oportunidade "da experiência de um retiro espiritual nas comunidades de fé para as cerimônias da morte e ressurreição de Cristo. "Esses momentos clareiam nossa mente e nos colocam no caminho do reino de Deus".O reitor do santuário, padre Wagner Calegário, destacou que a peregrinação não representa apenas manter uma tradição com mais de 50 anos. “Temos muitos desafios após a pandemia, que significou quase um exílio. Sentimos a falta do povo. Trabalhamos pelo fortalecimento das pessoas que vivem num mundo cada vez mais dilacerado por discórdia e ganância”.