'Café com Viola': Contagem terá evento gratuito no parque, neste domingo

Parque Gentil Diniz, que compreende uma área de cerca de 24 mil metros quadrados, está localizado na região da Sede, em Contagem (foto: Ricardo Lima/PMC)

Com a última edição realizada em 2011, o projeto está de volta e traz como atração o músico Tau Brasil, além do grupo de teatro Afeto e o dançarino Jacko Nascimento.

Além das apresentações, o público poderá degustar café e comidas típicas da culinária mineira, oferecidas pela Feira de Economia Solidária. Haverá, ainda, produtos ofertados pelos produtores da Agricultura Familiar.

“É mais uma oportunidade de interagir com o público, levando a boa música aos ouvidos dos contagenses. Espero que todos os presentes curtam a nossa música, tanto as autorais, como as de artistas conhecidos nacionalmente”, diz o músico Tau Brasil.

Já Shirley Rodriguez e Mateus Efraim, do grupo Afeto, apresentarão o “Brincando Histórias”, uma peça para entreter as crianças e os jovens.

E ainda tem o Jacko Nascimento, com sua “chegância”, licença poética de “chegança”, dança dramatizada com acompanhamento instrumental, baseada em tradições ibéricas, e cuja coreografia evoca as aventuras marítimas portuguesas e as lutas entre cristãos e mouros.



A “chegância” também pode ser aplicada a outras ações com trovadores e cantantes, que se apresentam geralmente no início de eventos ou em outros momentos, como apresentações culturais.

O projeto “Café com Viola” voltará a ser realizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento, totalmente gratuito, será neste domingo (10/4), às 9h, no Parque Gentil Diniz.