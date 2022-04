Homem morre após acidente entre ônibus e moto na MG-164

Motocicleta foi arrastada por cerca de 200 metros depois da rotatória (foto: PMRv)





O piloto da motocicleta Yamaha, placa HDP-5218,EGT, morreu na manhã desta segunda-feira (4/4), depois de bater de frente com um ônibus Iveco, placa QOT-5370, da prefeitura de Pompéu, na região Central do estado. O acidente ocorreu no quilômetro 62, da rodovia MG-164.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), houve o descumprimento do sinal de "Pare" pela motorista do coletivo.





A mulher contou aos patrulheiros que seguia pela rodovia e, ao se aproximar da rotatória, teve a visão ofuscada pelos raios solares e não percebeu a presença da moto. Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 20 metros.





Na motocicleta além do piloto, um carona, que foi socorrido pelo Samu. Havia risco de incêndio, pelo derramamento de combustível da moto, o que fez com que uma das pistas fosse interditada.