BH e grande parte de MG terão domingo com nuvens e possibilidade de chuva

(foto: Renato Scapolatempore/EM/D.A Press)

(foto: Jair Amaral/EM/DA News)

O domingo começou com muitas nuvens no céu de Belo Horizonte, condição que deve persistir ao longo de todo o dia e noite. Também existe possibilidade de chuva isolada a qualquer momento na capital mineira, que registrou temperatura mínima de 17,7 graus durante a madrugada e deve alcançar a máxima de 29 graus à tarde.Em algumas Regiões de Minas Gerais – Sul Sudoeste, Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Rio Doce – as condições são parecidas com as da capital. Existe grande possibilidade de chuva no Triângulo Mineiro, enquanto o resto do estado tem de céu claro a parcialmente nublado.Ao longo da semana a instabilidade aumenta já a partir de terça-feira (5/4) nas Regiões Metropolitana, Sul, Zona da Mata e Campos das Vertentes, onde a possibilidade de chuva é maior no fim da tarde. A nebulosidade aumenta a partir de quinta-feira (7/4).De acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abril é considerado um mês de transição entre a umidade típica do verão e a tendência de seca do outono e inverno.De forma geral, março foi um mês mais seco em Minas Gerais, mas as chuvas de abril devem compensar. A expectativa é que a chuva se despeça a partir de meados ou fim de abril. Porém, as condições típicas do outono, com amplitude térmica maior, são mais comuns em maio.