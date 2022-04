Uberaba libera uso de máscara em grande parte de locais fechados

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total de quase 680 mil doses contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Após consideráveis quedas dos indicadores relacionados a mortes por COVID-19, internações e novos casos no mês de março, Uberaba, no Triângulo Mineiro, iniciou abril desobrigando, a partir deste sábado (2/4) o uso de máscara em grande parte dos locais fechados da cidade, onde passou a ser facultativo.

Por outro lado, o novo decreto municipal de enfrentamento à doença, publicado na noite de ontem, manteve obrigatório o uso da máscara em estabelecimentos de saúde, transporte público, transporte escolar, transporte por aplicativo, táxis e similares. Em decreto do dia 16 de março, o município já havia liberado o uso do acessório em locais abertos.

Conforme o decreto, 100% do público acima de 18 anos já está vacinado com as duas doses, 92,38% do público acima de 12 anos vacinado com as duas doses, 61,34% do público de 5 a 11 anos vacinado com uma dose e 52,16% do público acima de 18 anos vacinado com a dose de reforço.

A Prefeitura de Uberaba recomenda o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados por indivíduos sintomáticos ou pessoas que estejam potencialmente em contato com transmissores; pessoas com sintomas de resfriado comum ou síndrome gripal; pessoas que se expõem ao contato com indivíduos sintomáticos, como profissionais de saúde, trabalhadores de serviço de atendimento ao público, familiares de pacientes sintomáticos e situações correlatas; indivíduos não vacinados contra a COVID-19 ou que receberam imunização incompleta (menos de três doses) e imunossuprimidos.

Uberaba registrou queda considerável de mortes e novos casos em março

No último mês caíram, consideravelmente, os números de novos casos e mortes por dia em Uberaba. O que também reduziu drasticamente foi o número de pessoas internadas.

Enquanto no início do mês de março havia 52 pessoas com a COVID-19 internadas em hospitais de Uberaba, sendo 26 na ala de enfermaria e 26 em UTIs, neste começo de abril há oito pessoas internadas, (dois pacientes na ala de UTI e seis na de enfermaria). Com relação ao comparativo dos números de casos positivos e mortes em Uberaba nos últimos dois meses, em fevereiro foram registrados 13.108 casos positivos e 93 mortes. Já em março foram contabilizados 2.113 novos casos e 25 óbitos.

Último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado na noite de ontem (1/4) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba iniciou neste sábado (2/4) aplicação da 4ª dose em idosos acima dos 80 anos

Com ainda aproximadamente metade da população acima de 18 anos em atraso com a 3ª dose da vacina contra a COVID-19, Uberaba iniciou hoje a vacinação da 4ª dose dos idosos acima de 80 anos e das grávidas imunossuprimidas.

Além disso, o município também realiza neste fim de semana, tanto hoje como amanhã, um mutirão de vacinação contra a doença.

Amanhã, o local em Uberaba para a vacinação contra a COVID-19 é a Feira da Abadia, entre 8h e 12h.

“Nos dois dias a vacinação também será liberada para o público acima de 12 anos, com a 1ª e 2ª dose, e também a 3ª dose para as pessoas acima dos 18 anos, conforme o agendamento no Cartão de Vacinas”, ressaltou nota da Secretária de Saúde de Uberaba.



A vacinação contra a COVID-19 em Uberaba seguirá ao longo da próxima semana nas unidades de saúde da cidade.