Posto de comando vai monitorar clássico entre Atlético e Cruzeiro

Um posto de comando com acesso mais de 3 mil imagens, estará funcionando a partir das 14h deste sábado (2/4) para monitorar a movimentação no entorno do Mineirão. A medida é para prevenção e segurança do clássico que reunirá, em jogo único da final do Campeonato Mineiro, torcidas do Atlético e Cruzeiro . Ele será desativado, às 3h, madrugada de domingo.