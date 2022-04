Protesto de entregadores por aplicativo deve seguir até à noite em BH

BE

A chuva não desanimou os manifestantes, que continuaram os protestos durante toda a tarde em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O protesto de entregadores por aplicativo nesta sexta-feira (1º) em Belo Horizonte deve encerrar apenas com o fim do dia. As manifestações por melhores condições de trabalho começaram pela manhã, na Savassi , passaram pela Praça da Estação e, durante a tarde, chegaram à Câmara Municipal. Os participantes circulam pela cidade em motos e devem terminar o movimento na Praça Sete, hipercentro da capital, já no início da noite.





Em avanços e paradas por BH, o protesto chegou a reunir cerca de 200 pessoas ao longo do trajeto e faz reivindicações como reajuste anual de taxas por parte dos aplicativos, o fim do agendamento prévio do horário de trabalho e das entregas duplas em uma mesma viagem.





No trajeto entre a Praça da Estação e a Câmara, os manifestantes fizeram uma breve parada em frente a um shopping na Avenida dos Andradas. Debaixo de chuva, as motos ocuparam uma das faixas e tornaram o trânsito lento na região.





O entregador Júnior, de 36 anos, é um dos organizadores do movimento. Ele começou a trabalhar em 2016 e acrescenta entre as reclamações da categoria, o recente aumento no preço dos combustíveis.





“Primeiro é o valor das taxas, o aumento da gasolina não acompanhou esse valor. Outra coisa é a taxa mínima. O iFood paga R$ 5,31 por até 3 quilômetros rodados e ficamos muitas vezes até 40 minutos aguardando o pedido. Não temos escritório do iFood em BH, não temos suporte com eles. É impossível falar com eles”, protesta.





Por volta das 16h, os entregadores chegaram na Câmara Municipal de BH e gritaram palavras de ordem (veja vídeo abaixo). De lá, a manifestação retornou à Savassi, na região Centro-Sul, onde o movimento teve início por volta das 9h.



















Os entregadores seguem mobilizados e devem finalizar as manifestações na Praça Sete.