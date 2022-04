Entregadores por aplicativos protestam na Savassi, em BH

Entre as pautas dos entregadores do iFood estão o fim da necessidade de agendar previamente o horário de trabalho, além do fim da obrigação de duas ou mais entregas numa mesma corrida. Eles reivindicam ainda que o atendimento seja feito por humanos, e não robôs, pedem o fim dos "bloqueios injustos da plataforma" e a distribuição de pedidos igualitária entre as modalidades de entregadores, além do reajuste anual de taxas.

A iFood anunciou, no dia 17, um reajuste na taxa mínima, por corrida, que passou a ser R$ 6. Atualmente o valor é de R$ 5,31. A empresa também vai reajustar por quilômetro rodado em 50%. O valor vai passar de R$ 1 para R$ 1,50. As mudanças devem entrar em vigor no sábado (2/4).