Uberaba inicia aplicação da 4ª dose em idosos acima dos 80 anos

O começo da aplicação da 4ª dose dos idosos acima dos 80 anos e das grávidas imunossuprimidas acontecerá através de drive-thru, no Shopping Uberaba, neste sábado (2/4) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com ainda aproximadamente metade da população acima de 18 anos em atraso com a 3ª dose da vacina contra a COVID-19, Uberaba inicia neste sábado (2/4) a vacinação da 4ª dose dos idosos acima de 80 anos e das grávidas imunossuprimidas.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o começo da vacinação da 4ª dose dos idosos acima dos 80 anos e das grávidas imunossuprimidas acontecerá por meio de drive-thru, no Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h, com a possibilidade das pessoas se vacinarem tanto de carro como a pé.

Já no domingo (3), o local que será disponibilizado em Uberaba para a vacinação contra a COVID-19 é a Feira da Abadia, entre 8h e 12h.



“Nos dois dias a vacinação também será liberada para o público acima de 12 anos, com a 1ª e 2ª dose, e também a 3ª dose para as pessoas acima dos 18 anos, conforme o agendamento no Cartão de Vacinas”, ressaltou nota da Secretária de Saúde de Uberaba.



A vacinação contra a COVID-19 em Uberaba seguirá ao longo da próxima semana nas unidades de saúde da cidade.

Uberaba registra queda considerável de mortes e novos casos em março

No último mês caiu, consideravelmente, os números de novos casos e mortes por dia em Uberaba. O que também reduziu drasticamente foi o número de pessoas internadas.

Enquanto no início do mês de março haviam 52 pessoas com a COVID-19 internadas em hospitais de Uberaba, sendo 26 na ala de enfermaria e 26 em UTIs, neste começo de abril há apenas cinco pessoas internadas, sendo todas na rede pública (dois pacientes na ala de UTI e três na de enfermaria).

Com relação ao comparativo dos números de casos positivos e mortes em Uberaba nos últimos dois meses, em fevereiro foram registrados 13.108 casos positivos e 93 mortes. Já entre os dias 1º e 30 de março, foram contabilizados 2.086 novos casos e 25 óbitos.