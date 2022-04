O mês de março foi marcado por baixos registros de chuva (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Com chuvas abaixo da média, recordes de temperaturas máximas e mínimas em 2022, o mês de março foi o segundo mais seco da história da capital mineira. De acordo com o GeoClima, março deste ano só não foi tão seco quanto o de 1963.









De acordo com o meteorologista do GeoClima Heriberto dos Anjos, foram registrados apenas 9,4mm de acúmulo de chuva. O mês mais seco do mês de março foi em 1963, com 7,0mm.





O especialista explica que foi um mês atípico em comparação aos outros. "Tivemos um mês com massas de ar seco e quente predominando sobre boa parte do estado de Minas Gerais. Essas massas de ar que bloqueavam as chegadas de frentes frias estavam associadas ao sistema de Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e a circulação de outro sistema que chamamos de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN)", explica Heriberto. "Esses dois sistemas bloquearam as frentes frias em boa parte de Minas", complementa.





Altas temperaturas

O mês de março de 2022 foi o segundo mais seco da história de BH (foto: Reprodução/GeoClima)









Além disso, o mês de março foi marcado pela menor e também pela maior temperatura, até o momento, neste ano. No dia 22, a mínima foi de 13,3ºC, marcando a menor temperatura registrada até hoje na capital. A sensação térmica na Região Oeste de BH, na Estação de Cercadinho, chegou a 1ºC.





Para fechar o mês, ontem (31/3), os termômetros marcaram máxima de 33ºC, batendo recorde de temperatura máxima.





Acúmulo de chuvas

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a região com maior registro de acúmulo de chuvas em março foi a regional do Barreiro com 38,3 mm, equivalente a 19% do esperado para o mês. As outras regiões não tiveram registros tão significativos.





Barreiro: 38,3 (19%)

Centro Sul: 5,7 (3%)

Leste: 5 (3%)

Nordeste: 9,8 (5%)

Noroeste: 4,8 (2%)

Norte: 4 (2%)

Oeste: 6 (3%)

Pampulha: 9 (5%)

Venda Nova: 7,8 (4%)

Média Climatológica de fevereiro: 198mm

Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais