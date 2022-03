Polícia procura quadrilha que rendeu família e roubou quase dez veículos

PM procura sete suspeitos de envolvimento no crime em Conceição das Alagoas (foto: PMMG/Divulgação) Em uma ação que durou cerca de oito horas, quadrilha formada por sete homens encapuzados rendeu uma família em fazenda de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, e roubou aproximadamente R$ 20 mil em insumos agrícolas, mil litros de óleo diesel, cinco carros, dois tratores, uma caminhonete F-4000, entre outros equipamentos da fazenda.

Para roubar os tratores, segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), os suspeitos utilizaram um caminhão do tipo baú.

De acordo com relatos das vítimas aos militares, elas foram surpreendidas e rendidas pelo bando na noite de segunda-feira (28/3), no momento que jantavam.



Em seguida, sob ameaças, foram trancadas em um dos cômodos da residência, enquanto os suspeitos faziam o ‘limpa’ na propriedade rural.

Ainda conforme o registro policial, dois suspeitos que mantiveram as vítimas reféns estavam armados com revólver e pistola.

Após quase dez horas trancadas no quarto, por volta das 3h de hoje (29/3), as vítimas perceberam que o bando já havia ido embora, conseguiram sair do quarto e uma delas encontrou um celular e, desta forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

No local não há sistema de câmaras de segurança.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai instaurar inquérito policial para investigar a ocorrência.

Segue rastreamento da PM para localizar e prender os suspeitos.