Ouvidoria Móvel tem mais uma edição no Mineirão neste domingo (27)

O objetivo é aproximar o usuário do serviço público da gestão (foto: Marco Evangelista/ divulgação)

A Ouvidoria-Geral do Estado realiza neste domingo (27/3) mais uma edição da Ouvidoria Móvel, na esplanada Sul do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para registrar manifestações dos cidadãos que desejarem conversar com o Estado sobre os serviços públicos estaduais, prestados aos mineiros.Quem comparecer ao local vai poder esclarecer dúvidas a respeito dos serviços públicos, reclamar, denunciar, solicitar, sugerir ou registrar um pedido de simplificação de um processo a fim de desburocratizar à prestação dos serviços estaduais.Na próxima terça-feira (29/3), a Ouvidoria Móvel estará em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, para atender os moradores da cidade e região.Além de Almenara, outros municípios do estado vão receber a ação da ouvidoria ainda neste ano.