Ponte na MGC-367, em Diamantina, é liberada para veículos leves

Um dos pilares da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Mendanha, terá de ser substituído (foto: DER-MG)





Liberado, a partir da tarde desta sexta-feira (25/3), para veículos de passeio, ambulâncias e escolares, o tráfego na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no quilômetro 564, da rodovia MGC-367, em Mendanha, distrito de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O trecho estava interditado desde 22 de janeiro deste ano, devido ao deslocamento de um dos pilares de sustentação.









Tráfego foi liberado de maneira alternada na ponte sobre o Rio Jequitinhonha (foto: Divulgação)

O trânsito será feito de forma parcial, em sistema "Pare e Siga". Caminhões e ônibus ainda terão de continuar usando o desvio, que aumenta a viagem em cerca de 70 quilômetros, passando por Bocaiúva e Curvelo. Parte do trecho de desvio é formado por estradas municipais não pavimentadas. Veículos leves com reboque de grande dimensão também devem optar pela utilização do desvio.





Segundo os engenheiros do DER-MG, o trabalho de recuperação total da ponte deverá durar, no mínimo, cinco meses. Um dos pilares está totalmente perdido e terá de ser reconstruído. No total são 12. Além disso, dois deles terão de receber reforço na fundação. Na parte superior da ponte, foi instalado o sistema de treliças, o que possibilitou a distribuição de peso.





Precauções





O DER-MG informa, ainda, que instalou uma série de barreiras físicas de concreto para impedir o tráfego de veículos pesados e de pouca mobilidade, como reboques, pelo local. Durante o andamento dos serviços, fiscais do DER-MG e agentes da Polícia Militar Rodoviária vão monitorar o tráfego no local.





O trabalho emergencial que possibilitou a retomada do tráfego de veículos leves, no caso carros de passeio, está sendo desenvolvido pelo DER-MG há mais de 60 dias. Segundo informações do órgão, tudo é feito com alto critério técnico, dada a complexidade que o serviço exige.





As obras da ponte sobre o Rio Jequitinhonha são custeadas pelo Governo do Estado e fazem parte do plano de recuperação de rodovias atingidas pelas chuvas do período 2021/2022.





Verba





Em janeiro, o Governo do Estado lançou o Plano Recupera Minas, que destinou R$ 603 milhões, em recursos estaduais, para a infraestrutura e suporte a pessoas e cidades afetadas pelos fortes temporais do último período chuvoso. Deste valor, R$ 113 milhões estão sendo aplicados para a desobstrução de vias e recuperação de acessos em estradas e rodovias no estado.