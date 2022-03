Minutos antes de começar, rave Boombay é cancelada em Nova Lima

No Instagram, os organizadores anunciaram o cancelamento e restringiram comentários. No post, feito durante o horário do evento, não há nenhuma informação sobre o motivo pelo qual o evento precisou ser cancelado.





A suspeita dos frequentadores é de que o evento tenha sido cancelado por não ter alvará sanitário.





A Boombay é uma tradicional rave de BH. O evento comemorava 12 anos da festa e o ingressos chegaram a custar R$ 240.





"Não basta cancelar o evento, um tanto de gente querendo comer, beber água e tiraram todos os caixas. É um absurdo, não estão fazendo nada a respeito de quem tá lá fora e aqui dentro. "Irresponsabilidade da Boombay, da Polícia Civil e dos bombeiros", disse uma jovem em um dos vídeos que viralizaram nas redes sociais.



"TÁ CERTO ISSO, BOOMBAY??? QUE PALHAÇADA! PESADELOOO! FALTA DE RESPEITO DO CARALHO!"

Descaso total da Boombay, largar mais de 3mil pessoas no meio do nada, com frio e fome

Descaso total da Boombay, largar mais de 3mil pessoas no meio do nada, com frio e fome

Eles tinham como nos dar água pelo menos e não fizeram, até o último segundo estavam cobrando por tudo!!

Boombay descaso total fez a gente subir 3km de ladeira a pé num frio de matar pra cancelar o evento quando a gente chega lá em cima? De última hora e por falta de alvará? Vcs tiveram meses para planejar, que vacilo

No Instagram, neste domingo, a festa publicou um vídeo nos storys onde um homem aparece no local marcado pelo o evento. “Não podemos realizar o evento por abuso do poder público. Está parecendo que pegamos o dinheiro do público e agimos de má fé”, disse.



Em seguida, os organizadores publicaram uma nota acusando a Prefeitura de Nova Lima de agir com abuso. O post foi apagado.





O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Nova Lima, mas ainda não obteve resposta.