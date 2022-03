No aniversário de São José, festa aberta para os devotos

Igreja de São José programou série com várias celebrações em louvor ao padroeiro, aniversariante do dia (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)





Em tempos de guerra, pandemia e carestia, todas as orações se dirigem hoje (19 de março) a São José, pai adotivo de Jesus e protetor das famílias. Após dois anos sem a tradicional festa que recebe milhares de devotos, o Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte, vai ter programação especial, com a missa das 14h presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.





Nas missas – a primeira começa às 6h – será comemorado também um ano de elevação a santuário da igreja localizada na Avenida Afonso Pena, que tem à frente os padres redentoristas. A cerimônia de instituição ocorreu em 19 de março do ano passado, mas, devido ao coronavírus, foi bem restrita. O santo é padroeiro também das obras da Catedral Cristo Rei, “igreja-mãe” da Arquidiocese de BH em construção na Região Norte da capital.





“Estamos felizes ao receber novamente as pessoas no santuário. Após dois anos sem a participação do povo, poderemos ter desta vez, ainda com os protocolos, a festa em honra ao nosso padroeiro. Preparamos tudo para acolher os fiéis com segurança, para que todos possam rezar nesse momento que marca a fé católica”, diz o reitor e missionário redentorista, padre José Cláudio Teixeira. O tema da festa em 2022 é "São José nos ensina a servir com sabedoria e amor".





O reitor destacou as qualidades de São José e a importância das orações "no tempo em que o mundo passa por tantas dificuldades". Disse o padre José Cláudio: "São José nos ajuda a compreender melhor a realidade. Foi um homem do silêncio, escutava a voz de Deus e, no silêncio, entendia o que acontecia a sua volta. Foi protetor de Maria e José."





Na tarde da sexta-feira (17), muitos fiéis foram ao templo para rezar e pedir graças, adiantando-se à festa de hoje, quando deverão visitar a igreja, ao longo do dia, cerca de 8 mil pessoas. A dona de casa Edneia Izabel dos Santos, moradora do Bairro Ipiranga, na Região Nordeste de BH, levou velas para o padre benzer. Ela contou que está sempre presente nas celebrações. "Minha fé é muito grande ", revelou, ao lado da filha, Edna Izabel dos Santos.





O designer André Esteves, de 21, morador do Bairro Horto, na Região Leste, levou medalhas para benzer. "Sempre temos a agradecer pelas bênçãos alcançadas. A oração nos dá força, nos ajuda a seguir o caminho."





Fotografando a fachada da igreja, o gerente de loja Tchaykon Carvalho disse que gosta muito de admirá-la, principalmente depois do longo período de restauração. "Estou testando a câmera do meu novo celular. Vim aqui, porque a igreja é bonita demais", afirmou Tchaykon, que é evangélico.





BARRAQUINHAS





De acordo com o santuário, não será necessário fazer agendamento para participar das missas, mas os fiéis devem seguir os protocolos sanitários, principalmente uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. A igreja tem capacidade para receber cerca de 800 pessoas em casa missa.





Como sempre ocorre na festa do padroeiro, haverá as tradicionais barraquinhas, com venda de feijão-tropeiro (o carro-chefe), arroz de carreteiro, doces e salgados, cuja renda ajudará nas obras sociais do santuário e na manutenção do templo com mais de 100 anos de história e na lista dos mais visitados da cidade, principalmente pela sua localização no Centro.





HISTÓRIA Criada em 27 de janeiro de 1900, a partir do desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Igreja São José, há um ano elevada a Santuário Arquidiocesano São José, é um monumento de religiosidade e cultura, além de palco de manifestações políticas e sociais.





A fachada restaurada retomou as cores originais: vermelho, laranja, amarelo e mostarda, conforme o projeto de Edgard Nascentes Coelho, de 1901. Em 1902, foi lançada a pedra fundamental do templo e, dois anos mais tarde, ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.





PROGRAMAÇÃO

Festa em Honra a São José (19 de março)





Hoje, no Santuário Arquidiocesano São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH.





Horários de Missas: 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.





10h – Missa presidida pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, dom Geovane Luís da Silva.





14h – Missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo.





MEMÓRIA





Abraço simbólico





Em 27 de janeiro de 2020, portanto antes da pandemia, os féis, com os padres redentoristas, participaram de uma grande celebração pelos 120 anos da Paróquia São José. Nas escadarias, houve um abraço simbólico, o tradicional parabéns e até mesmo um bolo com 6 metros de comprimento, repartido com os fiéis. Sobre o bolo, uma bela curiosidade: fotos impressas em papel-arroz retratando várias épocas do templo. No ano seguinte, as comemorações foram voltadas para saudar os 150 anos de São José como patrono da Igreja em todo o mundo.