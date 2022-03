PM à paisana impede assalto a ônibus em BH e mata assaltante

Quando os autores se levantaram e anunciaram o assalto, o policial à paisana sacou a arma (foto: Imagem ilustrativa - ArtisticOperations/Pixabay)

A reação de um policial militar que estava à paisana, dentro de um ônibus da linha 2381, impediu que o coletivo fosse assaltado quando passava pela BR-040, na altura do Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte. Eram dois ladrões: um deles acabou baleado e o outro foi rendido pelo homem que foi tratado como herói pelos passageiros.

A tentativa de assalto ocorreu no final na tarde desta quarta-feira (16/3), quando o coletivo trafegava pela rodovia. Os dois homens teriam entrado no ônibus ainda no Bairro Jardim Alvorada.

Quando o coletivo chegou ao Bairro Califórnia, os dois se levantaram e anunciaram o assalto. Nesse instante, o policial, que estava armado, pegou a arma e mandou que os homens se rendessem: “polícia, parados”.

No entanto, um dos assaltantes, o que estava mais distante, fez menção de correr em direção à porta, quando o policial atirou. O segundo foi agarrado e rendido por ele, que pediu aos passageiros que entrassem em contato com a PM.

Logo que a viatura da PM chegou ao local, os dois homens foram detidos. O que estava ferido foi levado para o Hospital Odilon Behrens, onde acabou falecendo. O outro, que foi rendido, foi levado para a sede do 34º BPM, e, depois, encaminhado para a Delegacia de Plantão.

Revolta e denúncias

Passageiros que utilizam a linha 2381, revoltados com a tentativa de assalto, resolveram protestar, alegando falta de policiamento. Querem que haja, permanentemente, um policial dentro do coletivo, para inibir a ação de bandidos.

Uma mulher disse que não mais utilizará a linha e que recomenda que outras pessoas façam o mesmo que ela, pois não foi a primeira vez que tentaram roubar um coletivo da linha.

Um homem disse que a única solução para que houvesse segurança seria se a PM escalasse um policial em cada coletivo. “Passar pela BR é muito inseguro. É uma situação favorável aos bandidos para cometer assaltos, pois não existe qualquer policiamento na rodovia.”