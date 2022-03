Fiscalização nas estradas prendeu 45 foragidos da Justiça só neste ano

Fiscalização da PMRv contribuiu para captura de fugitivos da justiça (foto: Estradas.com.br)

As blitz e fiscalizações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) têm se mostrado eficientes na prisão de criminosos foragidos da Justiça. Só nos primeiros 75 dias de 2022, nada menos que 45 fugitivos foram recapturados.

A última prisão aconteceu no quilômetro 223 da rodovia MGC-491, em Elói Mendes, no Sul de Minas, na tarde desta quarta-feira (16/3).

Ao abordar um Fiat Palio, com placas de Elói Mendes, que teria ultrapassado a viatura da PMRv em alta velocidade e em faixa contínua, os patrulheiros fizeram primeiro uma busca no veículo, mas nenhuma irregularidade foi encontrada.

No entanto, ao consultar o nome do motorista, identificado pelas iniciais I.F.O., de 27 anos, veio a informação de que havia um mandado de prisão contra ele, expedido no último dia 9, por condenação por tráfico de drogas. O homem foi levado para a delegacia de Elói Mendes e será encaminhado ao sistema prisional.