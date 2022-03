Homem suspeito de matar filho da namorada para defender pais é indiciado

O crime ocorreu na zona rural de Cordisburgo, Região Central de Minas (foto: Polícia Civil)

Um homem de 47 anos foi indiciado pela morte do filho da namorada, em Cordisburgo, na Região Central do estado. O homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (11/3), no povoado de Barra do Luiz Pereira, na zona rural da cidade.

O suspeito se apresentou à polícia espontaneamente, na manhã dessa segunda-feira (14/3), acompanhado de sua advogada. De acordo com a Polícia Civil, o investigado atirou contra o rapaz, de 25 anos, após a vítima ameaçar atear fogo na residência dos pais do suspeito.

As apurações apontam que o jovem, momentos antes, havia agredido sua companheira, que conseguiu fugir. Enquanto a procurava para que retornasse para casa, ele suspeitou que ela estaria escondida no imóvel e por isso a ameça de atear fogo.

Após atingir a vítima com um disparo de espingarda polveira de fabricação artesanal, o suspeito do homicídio teria deixado o local em uma motocicleta.

No dia seguinte, o corpo do jovem foi localizado nas proximidades e encaminhado ao Posto Médico-Legal em Sete Lagoas, também na Região Central de Minas.



O laudo de necropsia concluiu que ele morreu em decorrência de tamponamento cardíaco, causado por instrumento compatível com a arma de fogo.

O inquérito policial foi concluído nessa terça-feira (15/3), e remetido à Justiça.