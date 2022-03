COVID: Pouso Alegre desobriga uso de máscaras em locais fechados

O uso de máscaras em locais fechados, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, deixou de ser obrigatório a partir desta quarta-feira (16/3). O município já havia desobrigado o uso de máscaras em vias públicas no dia 8 de março. A decisão foi anunciada pelo prefeito Rafael Simões em vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira; o decreto foi publicado no início da tarde.



Segundo o prefeito, a nova medida se baseia na redução do número de contaminações e mortes por Covid-19 e ao aumento da vacinação. “Nós entendemos que está na hora de revogarmos os decretos que traziam limitações a nossa convivência, em especial a retirada nesse momento das máscaras em nossa cidade, em ambiente aberto e fechado", disse ele.

“Temos 98% da nossa população com a primeira dose, mais de 90% com a segunda dose e temos mais de 60% da nossa população elegível, com a dose de reforço.”O prefeito explica que cada pessoa pode optar se continuará utilizando a máscara de proteção. “Você que se sentir ameaçado e quiser continuar a usar sua máscara, fique à vontade, é um direito seu usá-la. Se você se sente confortável e seguro com a máscara, continue usando, mas, nós precisamos seguir em frente”, afirmou.