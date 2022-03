Polícia Civil desvenda o misterioso assassinato da professora Argentina

O assassinato da professora Argentina comoveu a população de Caratinga (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mistério que envolvia o assassinato da professora aposentada Argentina Marcolino de Abreu, de 69 anos, foi finalmente elucidado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O homem, segundo a Polícia Civil, é egresso do sistema prisional, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto e estelionato. Atualmente, cumpre prisão domiciliar.

Ele tentou fugir dos policiais que foram à casa dele para prendê-lo. Pulou o muro e escapou, mas os agentes foram atrás e agarraram o homem, que foi levado ao presídio de Caratinga.

O assassinato da professora, conhecida como “Tia Argentina”, comoveu a população de Caratinga e região. Ela foi encontrada morta no dia 25 de fevereiro, depois que seus vizinhos sentiram mau cheiro vindo do apartamento onde ela morava, na área central da cidade.

Quando foi encontrado, o corpo de “Tia Argentina” estava em avançado estado de decomposição. O que mais impressionou as pessoas foi a crueldade com a qual o assassino tirou a vida da professora, com golpes de martelo e faca.

O delegado Sávio Moraes, que conduziu as investigações, disse que a sua equipe realizou um trabalho de inteligência e chegou ao acusado de cometer o crime depois de recuperar o celular da professora, que ele havia vendido para outra pessoa.

Essa pessoa informou aos policiais civis que havia comprado o celular por R$ 300. Seguindo essa pista, os policiais descobriram que o acusado havia sido contratado pela professora para fazer um reparo na calha do apartamento onde ela morava.



Sabendo que a professora morava sozinha, ele voltou ao local para cometer o crime, segundo o delegado.