Capotamento na MGC-452, em Uberlândia, deixa um morto e dois feridos

Veiculo caiu em um barranco após capotar (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um jovem morreu e duas pessoas ficaram feridas na MGC-452, depois que o veículo em que estavam capotou no início da tarde desta segunda-feira (14/3), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além da gravidade do acidente em si, chamou a atenção o fato de ser difícil de entender como o veículo veio a capotar no trecho na rodovia.



O veículo capotou a cerca de 27 quilômetros da entrada de Uberlândia. O veículo com as três vítimas foi visto fora da pista por pessoas que passavam pelo local. Eles estavam no fundo de um barranco de quase 10 metros.



Ainda de acordo com os militares, é difícil precisar o que levou o motorista a perder a direção, uma vez que o trecho onde o acidente ocorreu é em linha reta e o pavimento está em condições razoáveis. Além disso, não chovia no momento do capotamento.



Houve lentidão no trecho, uma vez que foi preciso ocupar parte da pista para o trabalho dos bombeiros. O carro continuava no local durante a tarde desta segunda, mas a pista foi liberada totalmente após retirada do corpo e dos feridos.



As vítimas não foram identificadas, mas o passageiro que morreu tinha idade estimada de menos de 20 anos.



A perícia avaliou o carro e local para laudo posterior.