BH fecha a semana com mais 911 casos de COVID, e indicadores seguem verde

Centro de BH: infectologistas do comitê da PBH informaram que máscara só poderá ser descartada desde que não haja aglomeração (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Belo Horizonte fechou a semana com mais 911 novos casos de COVID. Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (11/3), nas últimas 24 horas, 15 óbitos foram registrados na cidade totalizando 7.536 desde o início da pandemia. A capital já registrou 350.669 casos da doença.

Os indicadores da COVID em Belo Horizonte permanecerem baixos, no nível verde e com ligeiras oscilações. A taxa de transmissão do coronavírus na cidade continua subindo lentamente. Entre quinta e sexta-feira (11) aumentou de 0,80 para 0,83. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 83.

A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID na cidade reduziu de 37,4% para 35,5%. Nas enfermarias, a taxa pouco reduziu de 30,3% para 29,5%.

Neste momento, a capital mineira tem 1.103 pacientes em acompanhamento médico. Os recuperados chegam a 342.030.