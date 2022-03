Polícia prende jovem que espancou brutalmente idoso em Além Paraíba

Prisão foi efetuada nesta quinta-feira. Policiais conseguiram imagens de agressão a idoso (foto: Circuito interno de TV/Reprodução)

Um homem de 22 anos, suspeito de tentar matar o vizinho, um idoso de 84 anos, foi preso nesta quinta-feira (10/3), pela Polícia Civil de Além Paraíba, na Zona da Mata. A prisão foi em cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu em 27 de fevereiro deste ano, quando a vítima foi agredida brutalmente com socos e pontapés, no prédio onde mora, no Bairro Santa Marta. O idoso chegou a desmaiar. Ele tinha lesões pelo corpo e foi socorrido ao hospital inconsciente.

Segundo o delegado Thiago Carvalho Couri, na época, foi instaurado inquérito policial para a apuração do caso. Várias testemunhas foram ouvidas e confirmaram a versão da vítima.

A vítima contou que, ao abrir a janela de seu apartamento, o idoso deparou-se com o jovem fazendo o uso de drogas. Este teria respondido ao idoso de forma ríspida, chegou a ameaçar a vítima de morte e chegou a chutar o veículo do idoso, amassando-o.

Por esse motivo, o idoso desceu as escadas para a garagem, portando uma faca, pois estava com medo das ameaças. Ao chegar ao espaço, foi surpreendido com as agressões.





Durante as investigações, os policiais conseguiram provas documentais, imagens da agressão, além das declarações das testemunhas. A Inteligência da Polícia Civil, acionada, elaborou um relatório, que fundamentou a representação pela prisão do suspeito junto à Justiça. O agressor foi encaminhado ao sistema prisional.