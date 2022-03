Idoso de 84 anos é brutalmente espancado em Além Paraíba; veja vídeo

Momento da agressão foi flagrado no domingo (27/2) por uma câmera de monitoramento interno de um condomínio no Bairro Santa Marta (foto: Circuito interno de TV/Reprodução)

Um idoso de 84 anos foi brutalmente espancado por um homem, de 22, na garagem de um condomínio no Bairro Santa Marta, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, durante uma discussão. O momento da agressão foi flagrado no domingo (27/2) por uma câmera de monitoramento interno. Ao acionar a Polícia Militar (PM), o filho da vítima disse que o agressor é um vizinho da família.







Conforme o vídeo que a reportagem teve acesso, o homem joga uma faca no idoso e, em seguida, dá vários chutes no peito e na cabeça da vítima. Duas mulheres tentam separar a agressão. Umas delas pega a faca que está no chão, mas o agressor passa por trás de uma pilastra e consegue dar um chute no idoso, que perde o equilíbrio e cai. O motivo da discussão não foi registrado pela PM na ocorrência.

Os militares também foram até a casa da sogra do suspeito, em frente à residência da vítima. Ela e a filha, namorada do agressor, disseram ter presenciado a confusão e que não permitiram a permanência do agressor dentro do imóvel, tendo em vista que ele estava muito alterado devido ao uso de drogas.

Indagadas pelas autoridades, mãe e filha não souberam informar o paradeiro do autor. De acordo com a PM, ele já tem passagens pela polícia.

O idoso foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Salvador, no município. Devido à gravidade das lesões que sofreu no crânio, ele precisou ser sedado. No entanto, ainda conforme a PM, o estado de saúde dele é estável.