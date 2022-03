Filhote de cachorro é resgatado em tubulação de água em Barbacena

Primeiro dia de vida do cãozinho de Barbacena foi agitado. (foto: CBMMG/Reprodução)

Um filhote de cachorro foi resgatado em uma tubulação de água em Barbacena, na Região Central do Estado, nesta quarta-feira (9/3).

Por volta da 13h30, o Corpo de Bombeiros de Barbacena recebeu um chamado de uma família, no bairro Padre Cunha.

Com apenas um dia de vida, o cão conseguiu entrar na tubulação e desapareceu da visão das pessoas, que só podiam ouvir o choro do animalzinho.

Resgate

Em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um buraco na calçada da residência foi escavado com uma pá – dois bombeiros participaram da ação de resgate.

Levado, o cachorrinho de Barbacena foi entregue à mãe sem ferimentos (foto: CBMMG/Reprodução)

Ao primeiro fecho de luz, foi possível identificar a perna do cachorro, que foi retirado do cano com vida e sem ferimentos graves. Ele foi entregue ao dono, que levou o filho até a mãe para ser amamentado.