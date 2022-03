Polícia lança operação com reforço de 385 militares nas ruas da RMBH

Ruas da Grande BH receberam o reforço de quase 400 homens (foto: PMMG/Divulgação)

Moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tiveram uma noite de quarta-feira (9/3) mais segura. Isso porque 385 militares em formação ocuparam as ruas da Grande BH no lançamento da operação NEEMIAS 3, cujo objetivo é justamente desenvolver habilidades essenciais à atividade.

"É uma operação com caráter pedagógico, acadêmica, para desenvolver competências comportamentais e técnicas para o aprimoramento dos discentes. Também no caso de necessidade serve como um esforço suplementar caso o comando da instituição queira usar", afirmou o subcomandante da Escola de Formação de Oficiais da PM, major Mauro Lúcio.

Esses alunos foram empregados em locais de maior circulação de pessoas e veículos na Grande BH. "Contamos com o lançamento de 50 viaturas, 3 pelotões de policiamento a pé, com 90 cadetes, 10 viaturas do Tático-Móvel e um Pelotão de Operações de Choque. São militares das Escolas de Formação de Oficiais e de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento", ressaltou o major.

A corporação pretende replicar a operação constantemente na Grande BH. "É uma oportunidade para os alunos em curso na Academia conciliarem a teoria com a prática, para que eles coloquem em prática todo o conhecimento adquirido nas escolas", concluiu.