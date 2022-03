Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 107 milhões

Lotérica Super Sorte, no Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte, onde foi pago um prêmio de R$ 27 milhões (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Com o valor do prêmio em torno de R$ 107 milhões, a Mega-Sena, que está acumulada há nove concursos, oferece nesta quarta-feira (9/3) o maior prêmio de 2022. As expectativas e os planos para o tão sonhado dinheiro são grandes para os apostadores.





De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso o prêmio total seja aplicado na Poupança da Caixa, o dinheiro pode render cerca de R$ 535 mil no primeiro mês. Para faturar o valor de R$ 107 milhões, um único jogador precisa acertar os seis números sorteados e torcer pra não haver outros ganhadores.De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso o prêmio total seja aplicado na Poupança da Caixa, o dinheiro pode render cerca de R$ 535 mil no primeiro mês.





Se preferir investir em uma companhia de voos privados, o valor é suficiente para comprar 32 aviões monomotores (jatinhos) de R$ 3,3 milhões cada.





A reportagem do Estado de Minas registrou muitos apostadores na manhã desta quarta-feira (9/3) nas lotéricas de BH.

Aplicando o prêmio total na Poupança da Caixa, o sortudo teria de rendimento, apenas no primeiro mês de aproximadamente R$ 585 mil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O motorista aposentado Francisco Eimar de Assis Castro, de 75 anos, disse que vai jogar apenas um cartão, mas conta suas expectativas caso garanta o prêmio de R$ 107 milhões. O apostador espera ajudar a família com o dinheiro.





"Se eu ganhar eu vou comprar uma casa, que eu pago aluguel ainda. Ajudar meus oito irmãos. Minha netinha, minha filha, meus filhos. Tenho três filhos, duas filhas e um filho", relata Francisco.

O aposentado Francisco espera ajudar toda a família caso ganhe a aposta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Já Egon dos Santos estava na lotérica apenas para pagar algumas contas e afirma que não é um apostador da Mega-Sena. Ele conta que mesmo com o prêmio de R$ 107 milhões, não está atraído pelo valor.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas lotéricas, no portal Loterias Caixa, pelo app Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa, disponível para clientes do banco.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen