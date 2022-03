BH e região voltam a ter possibilidade de chuva nesta quarta (9/3)

Céu claro a parcialmente nublado prevalece no estado, mas pancadas de chuvas estão previstas para várias regiões (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Depois de uma onda de calor, os mineiros enfrentam novamente a possibilidade de pancadas de chuvas em algumas regiões do estado. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas elevadas com a alta umidade do ar provocam chuvas isoladas.