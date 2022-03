Segunda é de calor em MG, mas previsão indica mudanças a partir de quarta

A partir de quarta-feira (9/3) as condições climáticas devem mudar em Minas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A semana começa com muito calor para os mineiros, mas ao longo da semana as condições climáticas devem variar. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (9/3) algumas regiões de Minas devem ter pancadas de chuva.









Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o dia também será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17.2°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde, no período de maior aquecimento.

A máxima estimada para o estado é de 35ºC na Zona da Mata.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes informa que a partir de quarta-feira (9/3) há possibilidade de chuva em outras regiões de Minas. "Deve mudar a condição de chuva essa semana, deve vir para o Leste. Na quarta-feira tem possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Região Metropolitana e no Sul de Minas. Além disso, cessa a condição de chuva no Oeste do estado", indica a meteorologista.





A estudiosa indica que na quinta-feira (10/3) pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas para o Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Região Metropolitana. "Quinta e sexta condição de pancada de chuva na faixa Leste e também aqui na Região Metropolitana", indica Anete.





*Estagiário sob supervisão