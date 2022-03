Bombeiros desmontaram o fogão para capturar a serpente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Uma faxineira passou por um grande susto nesta semana enquanto trabalhava em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Os bombeiros foram acionados para a captura e foi preciso desmontar o eletrodoméstico para retirar o animal, que estava enrolado nas peças sob a “mesa” de metal. Um vídeo mostra o momento da retirada.





Mulher encontra cobra dentro de fogão



Caso ocorreu dentro de um condomínio em Lagoa Santa. Vídeo do Corpo de Bombeiros mostra captura da jiboia, que tinha 2 metros.



Saiba mais: https://t.co/aoQP4rClDy pic.twitter.com/mtXidfAiyI — Estado de Minas (@em_com) March 4, 2022





Conforme os bombeiros, tratava-se de uma jiboia com 2 metros de comprimento. Ela estava sem ferimentos e foi solta perto da mata do Bairro Várzea, no mesmo município.