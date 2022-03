Araxá promete desconto de 15% para pagamento à vista do IPTU

Carnês já começaram a ser enviados para a casa dos moradores, mas também poderão ser retirados no site da prefeitura (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) A prefeitura de Araxá, no Alto Paranaíba, anunciou nesta quinta-feira (3/3) que vai conceder desconto de 15% no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Para garantir o benefício, o contribuinte deve pagar a parcela única até o dia 30 de junho. De acordo com a secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão da cidade, neste ano, a previsão de arrecadação com o tributo é de 28 milhões.

Na plataforma, o morador deverá acessar o link no campo "O que você precisa?" . Para retirar a guia, o contribuinte deve preencher o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF.

Isenção

Para solicitar a isenção do IPTU em Araxá, é necessário que a área construída seja inferior a 200 m² , que o proprietário seja aposentado e que a renda familiar seja igual ou inferior a dois salários mínimos. Todos os membros declarados no pedido devem residir no mesmo endereço. Outro requisito é que este seja o único imóvel no nome do morador.



O contribuinte inadimplente fica impossibilitado de emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o alvará de funcionamento, realizar transação de imóvel (como venda ou posse de herança), entre outros.



Informações poderão ser esclarecidas em contato com o Setor de Tributos pelos telefones (34) 3691-7032 e 3691-7033.