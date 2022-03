Preso homem que tentou matar a ex-mulher, que está grávida

Prisão do homem que tentou matar a ex-mulher, por estar estar grávida é preso por policiais de Alfenas (foto: PCMG)

A troca de informações entre as polícias Civil e Militar foi determinante para que um homem de 35 anos, suspeito de esfaquear a ex-esposa, de 37, que está grávida, fosse preso. O crime ocorreu no último dia 22 de fevereiro, em Paraguaçu, no Sul de Minas.

O homem já tinha sido identificado pela Polícia Civil, no entanto estava desaparecido. Há três dias, as duas polícias passaram a trocar informações sobre o suspeito e conseguiram chegar ao seu esconderijo, na zona rural de Paraguaçu.

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi solicitado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Alfenas no âmbito do inquérito policial que apura o crime de tentativa de feminicídio.

Tão logo o pedido foi deferido pela Justiça, a Polícia Civil entrou em contato com a Polícia Militar, que localizou o investigado.

Em seu depoimento, na Delegacia de Alfenas, o suspeito confessou o crime, alegando que teria perdido a cabeça. Após os trâmites legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.