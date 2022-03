Preso suspeito de latrocínio em Cooperativa de Cafeicultores no Sul de MG

Prisão do autor do latrocínio foi efetuada por policiais da delegacia de Alfenas (foto: PCMG/Divulgação )

Praticamente duas semanas depois de um latrocínio ocorrido na sede da Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, no Sul de Minas, que teve como vítima um vigilante, de 28 anos, a Polícia Civil prendeu o suspeito de autoria do crime, um homem de 27 anos. O latrocínio ocorreu em 19 de fevereiro.

Com base nas provas obtidas e a identificação do suspeito, a Polícia Civil fez um pedido de prisão preventiva, por meio da Delegacia Regional de Alfenas, com base nas investigações feitas pela Delegacia de Campos Gerais, responsável pela identificação do suspeito.

O suspeito tem diversas passagens criminais na cidade. Ele foi localizado no Bairro Vila Nova. Durante a ação policial, ainda foram apreendidos dois aparelhos celulares. Na ocasião, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A polícia tenta descobrir, agora, se existem outros envolvidos no latrocínio.