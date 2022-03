Vídeo: cão fica com a cabeça presa em muro e é resgatado pelos bombeiros

O cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Bom Despacho (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)





Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa no buraco de um muro. A ocorrência inusitada foi registrada em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas e foi compartilhado nesta terça-feira (1/3) pela corporação.



A cabeça do animal ficou presa dentro de um cano do muro – geralmente utilizado, por exemplo, para facilitar o acesso para a leitura do hidrômetro. Os bombeiros foram acionados por uma mulher que passava pelo local e o ouviu latir.



“Antes de chegarmos no local essa moça precisou ficar segurando ele para não correr o risco dele se sufocar”, relata cabo Leandro Lucas que participou da ocorrência. Ele não sabe como o cão conseguiu a proeza de enviar a cabeça no buraco, já que a circunferência do cano é bem menor.

A mulher que o encontrou precisou segura-lo até a chegada dos bombeiros para evitar que ele se machucasse (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Quando os bombeiros chegaram, foi necessário quebrar o muro para retirá-lo com o cano no pescoço para não machucá-lo ou até mesmo correr o risco de causar alguma dor. Depois, foi usada uma serrinha para desprendê-lo.



Como o cão estava do lado de fora, na rua, acredita-se que ele estava tentando voltar para a casa. O cano fica no imóvel onde ele mora. “Ele estava na rua, tentando voltar para a casa. O morador não estava, tivemos que pular o muro, abrir o portão e passar o cachorro para dentro e deu tudo certo”, conta.



O cachorro não ficou ferido.