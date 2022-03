Carnaval: trânsito intenso é registrado nas vias do Sul de MG inesta tarde

Movimento será intensificado a partir da tarde desta terça (01/03) (foto: Reprodução Arteris FD)

Rodovias do Sul de Minas amanheceram sem registros de acidentes ou congestionamentos nesta terça-feira de Carnaval (1º/03). Mas, devem ter tráfego intenso de veículos após às 16h, informa a Polícia Rodoviária Federal.

O motivo é o retorno das viagens, mesmo que o ponto facultativo da data tenha sido suspenso em diversos municípios. Na rodovia Fernão Dias são esperados 215 mil veículos no trecho entre SP e MG, calcula a concessionária Arteris.

Quem optou por viajar nesta manhã encontrou fluidez no trânsito. Até às 8h30, os trechos das rodovias estaduais e federais seguiram sem interrupções e com menor quantidade de veículos. As informações são da PRF e Polícia Militar Rodoviária. Em todos a região são realizadas operações de prevenção a acidentes de trânsito e infrações, com efetivo maior de policiais, até esta quarta-feira (2/3).

Programe-se para seguir viagem

A estimativa de trânsito intenso varia de acordo com o trecho. Nas rodovias federais a expectativa é que o fluxo de veículos aumente a partir das 13h desta terça-feira, informa a PRF. Já na Fernão Dias a previsão da Arteris é de "movimento maior entre 16h e 20h", desta data. Nos trechos abrangidos pela Polícia Militar Rodoviária de Pouso Alegre, o alerta de fluxo intenso inicia às 18h de terça e vai até às 12h de quarta-feira, informam policiais da instituição.

Para evitar congestionamentos é preciso se programar e evitar os horários de pico. Entre as recomendações de instituições de segurança estão checar o veículo antes de seguir viagem, bem como estado de pneus, limpadores de parabrisa e utilizar o cinto de segurança e obedecer a lotação de cada veículo.

Para saber as condições de tráfego na rodovia Fernão Dias é possível se informar pelo 0800-2830381 ou twitter.com/arteris_afd e nas rodovias federais as informações de maior relevância são publicadas no twitter.com/prf_mg. (Nayara Andery/Especial para o EM)