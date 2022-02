Livro que homenageia JK, Pelé e Brasília será lançado em São Lourenço

Lançamento do livro, em São Lourenço, no dia 6 de março (foto: Reprodução)





O lançamento será no dia 6 de março, às 10h, no restaurante Casa Branca, no Parque das Águas, com convite reforçado para o evento do prefeito Walter José Lessa.





Para quem já se debruçou sobre a leitura, os elogios são muitos. "Fiquei muito impressionado. Não só a sua ideia foi brilhante, como o trabalho de pesquisa foi profundo. Aprendi muito. Obra importante e digna de elogios", destacou Antonio Anastasia, atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).





Quem também aprovou foi a arquieta Maria Estela Kubitschek Lopes: "Achei o máximo. Sou fã de carteirinha dos três personagens do livro: JK, Pelé e Brasília. Silvestre Gorgulho é bom de pesquisa de de contar histórias sobre Brasília. Bom de registrar fatos e fotos de um Brasil grande que nos encheu a todos de orgulho".





E o jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva assim analisou o livro: "Narra os pasos de Pelé de também revive uma linha temporal que permeia todo o texto, iniciada em 1956. Nesse ano, três grandes fatos marcaram a história do País: a posse de JK, como presidente da república, em 31 de janeiro; a assinatura do projeto de lei que transferia a capital do Rio de Janeiro ao Planalto Central, em 18 de aril, e a estreia profissional de Pelé, no Santos, em uma partida contra o Corinthians de Santo André,em 7 de setembro. Estreia com 15 anos e com gol".









O livro "De casaca e chuteiras - A era dos grandes dribles na política, cultura e história", do jornalista Silvestre Gorgulho , vai receber um lançamento especial em São Lourenço, no Sul de Minas. No livro, Silvestre Gorgulho resgata a história do presidente Juscelino Kubitschek, de Brasília, e da passagem da família do atleta do século por São Lourenço, em um passeio pelo período de 1956 a 1977.