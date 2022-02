Kalil visita obras na Vilarinho e promete fim das 'tragédias' em Venda Nova

Prefeito Alexandre Kalil e superintendente Henrique Castilho acompanham obras na Vilarinho (foto: Tulio Santos/EM/D.A. PRess)



A falta de planejamento e estrutura na urbanização da cidade já causou enchentes na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A quantidade de água que sobre de repente já deixou carros alagados, pessoas ilhadas e inclusive causou mortes. No entanto, este cenário deve mudar daqui pra frente, promete a prefeitura. Nesta sexta-feira (25/2), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) visitou as obras da terceira etapa das intervenções na avenida.









O prefeito comemorou as etapas da obra e a capacidade de retenção do excesso de água que escoa durante as fortes chuvas. Ele lembrou que cada uma das três etapas será capaz de amortizar o excesso de água que chegaria ao leito do Córrego Vilarinho e do Ribeirão Isidoro. “Então, quando eu disse, no início do meu mandato, que a Vilarinho era responsabilidade do prefeito, a obra está aí”, afirmou Kalil.





Obras na Vilarinho

Os dois reservatórios subterrâneos têm capacidade de armazenamento de aproximadamente 115 milhões de litros de água cada um, incluindo a laje de cobertura. O investimento previsto é de R$ 124,6 milhões, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal. A previsão de término da obra é até abril de 2024.





O superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Henrique Castilho, explicou que as obras começaram desde as primeiras chuvas enfrentadas no mandato de Kalil, em 2018.





“São obras que na época daquela grande chuva que teve em Belo Horizonte, o prefeito assumiu a responsabilidade da gente dar uma solução na questão da Vilarinho. Então começamos grandes intervenções”, lembrou.



Obras da terceira etapa das intervenções na avenida Vilarinho, em Venda Nova (foto: Tulio Santos/EM/D.A. PRess)





“A primeira é o que a gente chama de Lareira e Marimbondo, que já está retendo com duas barragens 60 milhões de litros de águas. Depois, fizemos a segunda etapa, que é a caixa de captação lá embaixo (na Vilarinho) que já está pronta, funcionando e já retém 10 milhões de litros de água. É uma obra que atendeu plenamente essa chuva e graças a Deus não tivemos problemas lá”, ressalta.





“A terceira etapa que são essas grandes obras. Uma delas é esse reservatório que estamos fazendo aqui. Essa obra vai reter cada reservatório, 115 milhões de litros de água cada um. Então a água vem pelo canal da Vilarinho e quando encher o canal, joga a água aqui para dentro”, explicou.

“O canal da Vilarinho comporta 55 m³ por segundo, mas quando a chuva vem pesada, chega a 200 m3 por segundo. Agora, quando começar a encher demais, vai entrar pro reservatório que estamos fazendo aqui”, elucidou.





Sem tragédias

O prefeito ainda adiantou que deve apresentar à Câmara Municipal de Belo Horizonte um novo projeto para angariar recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para viabilizar obras nas bacias de outros córregos.





“Nós queremos tirar essa região tão importante e tão legal, que é Venda Nova, do mapa da página policial, das tragédias, que ela fez parte durante os últimos 40 anos da história de Belo Horizonte. E, se Deus quiser, depois dessas grandes obras isso aí vai acabar”, enfatizou o prefeito.