Vídeo: veja momento em que carreta cheia de cerveja é saqueada na Grande BH

Um caminhão tombou e derrubou caixas de cerveja por todo lado e a população não perdoou: dezenas de pessoas saquearam a carga. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (23/2), na BR-040, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Em boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar, o motorista, de 42 anos, contou que havia 23 paletes com 700 fardos cada, ou seja, 16.100 fardos de cerveja.









A carga se movimentou dentro do caminhão e as lonas de proteção não suportaram. Foi quando a carga caiu no chão e diversas pessoas começaram a saquear toda a mercadoria.





Ainda segundo a PM, quando a viatura policial chegou ao local, todos saíram correndo. Nenhuma pessoa foi identificada ou se feriu.





Carga de cerveja foi saqueada em Contagem (foto: Reprodução/Redes Sociais)





O saque de carga tombada é um crime previsto na legislação e não deixa de ser um roubo como outro qualquer. Segundo o artigo 169 do Código Penal, “apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza” é crime.