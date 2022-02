Previsão do tempo: Quarta-feira promete muito calor com chuva rápida em BH

População aproveita manhã ensolarada para caminhar na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Hora de tirar as roupas frescas do armário. A quarta-feira (23/2) promete altas temperaturas em Belo Horizonte, com termômetros marcando até 32°C. A previsão é do meteorologista Ruibran dos Reis.









Serão precipitações amenas, nem de longe comparáveis às tempestades da semana passada. O volume previsto é de, no máximo, 12 mm. Os ventos não devem passar de 10 km/h.





Até o fim do mês, a tendência é de estiagem. Ruibran explica que a chuvarada que atingiu o estado no início de fevereiro era causada por três frentes frias, que formavam a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. A grande massa, porém, já se dissipou. Minas, agora, está sob efeito de uma grande massa de ar quente.





"Com isso, teremos muito calor, com as chamadas chuvas de verão, pois o aumento da temperatura provoca evaporação da umidade do solo, que está muito úmido. Mas serão pancadas rápidas, fenômeno que chamamos de chuvas convectivas", esclarece o meteorologista.