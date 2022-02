Varredoras de rua são estupradas e roubadas em Ituiutaba

Suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Plantão (foto: Divulgação/PCMG) Duas varredoras de rua da cidade Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, foram estupradas por um homem, nesta terça-feira (22/2), enquanto trabalhavam. Elas ainda foram roubadas. Durante a tarde, a Polícia Militar conseguiu prender um suspeito.



Os estupros aconteceram no Bairro Paranaíba e, segundo o que foi repassado à Polícia Militar (PM), as mulheres tinham começado há pouco tempo a varrição, quando um homem as coagiu com um bastão e as levou a um terreno baldio.



No local havia uma plantação, o que os escondeu e ele as estuprou. Após o abuso, o criminoso ainda roubou dois celulares e dinheiro que estavam com as vítimas. Ainda pela manhã, elas pediram ajuda e foram atendidas pela PM.



Ele reside próximo ao local e tem, entre outras passagens, por ameaça e tráfico de drogas. Após detenção, foi entregue na Delegacia de Plantão.



Em nota, a prefeitura de Ituiutaba repudiou o caso, que chamou de lamentável. As duas mulheres são funcionárias de uma empresa que presta serviços ao município. “O Poder Executivo disponibilizou equipes das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde para prestar todo o apoio necessário às vítimas”.



A nota ainda afirma que elogia o trabalho trabalho da PM na prisão do suspeito e termina dizendo que a “Prefeitura de Ituiutaba seguirá prestando o suporte necessário a todas as mulheres vítimas de abusos no município”.