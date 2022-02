Aulas são suspensas após escola ser tomada pela água em BH

Escola fica na Avenida Amintas Jacques de Morais, no Bairro Glória (foto: Reprodução/Google Street View)

As aulas da Escola Estadual São Salvador, que fica no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foram suspensas nesta terça-feira (22/2) depois do prédio da escola ser alagado em função das fortes chuvas que atingiram a região.A Secretaria de Estado de Educação informou, por meio de nota, que os alunos ficaram em casa para a unidade passar por limpeza e organização. Ainda de acordo com a pasta, os alunos e funcionários permaneceram em segurança no segundo pavimento da unidade.A escola atende cerca de 350 alunos do ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde."A Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, responsável pela coordenação da unidade, está em contato com a direção da escola para garantir o suporte necessário e um engenheiro da regional fará uma vistoria preventiva no local", informou.De acordo com a direção da unidade, nenhum equipamento foi danificado e também não houve danos nos espaços. Durante o dia de hoje, a direção vai avaliar se houve perdas de algum material guardado nos armários da escola.As atividades escolares serão retomadas nesta quarta-feira (23/2) e a direção da unidade vai programar a reposição da carga horária.